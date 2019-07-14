دينا: طبع الشعب السوري قريب من المصريين.. "معظم أفراحهم راقصات"

أعربت الراقصة الاستعراضية "دينا"، عن سعادتها البالغة بظهورها على التليفزيون السوري للمرة الأولى في حياتها، حيث ذكرت أنها تُحب الشعب السوري للغاية وعملت في سوريا كثيرًا، مؤكدة أن الشعب السوري يُحب الرقص الشرقي جدًا حتى تكاد الأفراح السورية بأكملها يتواجد فيها الرقص الشرقي.

وأضافت "دينا"، خلال حوارها في برنامج "قصة حلم"، الذي يُعرض على شاشة "لنا" السورية ، مع الإعلامية رابعة الزيات، أن الشعب السوري قريب جدًا من الشعب المصري في طباعه ومعظم أفراحهم تتواجد فيها الراقصات، كما ذكرت أن الحياة قدمت لها العديد من الأشياء الجميلة وهي من الأشخاص المتفائلين.

وتابعت: "الأشياء المريرة تساندها الأشياء المفرحة والأشخاص الذين مروا بظروف قاسية في صغرهم يكون لديهم موهبة فن كبيرة جدًا في حياتهم، مثل الفلاسفة والعلماء الذين ذاقوا في صغرهم الآلام وأصبحوا أصحاب شخصيات كبيرة في الحياة".