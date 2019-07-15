في إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها ومتابعيها، نستعرض مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 15 يوليو، في عدد من محافظات الوجهين البحري والقبلي، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وهي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:21
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:37
أذان المغرب 06:58
أذان العشاء 08:29
مواقيت الصلاة في السويس
أذان الفجر 03:16
أذان الظهر 11:56
أذان العصر 03:32
أذان المغرب 06:53
أذان العشاء 08:23
مواقيت الصلاة في المنيا
أذان الفجر 03:30
أذان الظهر 12:03
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 06:56
أذان العشاء 08:24
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
أذان الفجر 03:16
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 03:20
أذان المغرب 06:41
أذان العشاء 08:09
مواقيت الصلاة في الدقهلية
أذان الفجر 03:15
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:39
أذان المغرب 06:59
أذان العشاء 08:32
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:21
أذان الظهر 12:06
أذان العصر 03:45
أذان المغرب 07:06
أذان العشاء 08:38