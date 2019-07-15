في إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" لقرائها ومتابعيها، نستعرض مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 15 يوليو، في عدد من محافظات الوجهين البحري والقبلي، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وهي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:21

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء 08:29

مواقيت الصلاة في السويس

أذان الفجر 03:16

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:32

أذان المغرب 06:53

أذان العشاء 08:23

مواقيت الصلاة في المنيا

أذان الفجر 03:30

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:56

أذان العشاء 08:24

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 03:16

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:20

أذان المغرب 06:41

أذان العشاء 08:09

مواقيت الصلاة في الدقهلية

أذان الفجر 03:15

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 06:59

أذان العشاء 08:32

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:21

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:45

أذان المغرب 07:06

أذان العشاء 08:38