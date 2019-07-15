كرَّم وفد من هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالسويس، برئاسة المحاسب أحمد خسانة، أمين الحزب، الطالبة المعجزة "شروق جمال"، في منزلها، لحصولها على 96% في الثانوية العامة.

وقدم "خشانة" للطالبة "شروق" درع الحزب، تقديرا لتفوقها الدراسي، وإصرارها على النجاح بتفوق، مؤكدا دعم الحزب لكل الطلاب المجتهدين من أبناء المحافظة باستمرار.

"عزيمة وتحدي".. شروق تنتصر على هشاشة العظام بتفوقها في الثانوية العامة

وقالت إنها كانت تذاكر جميع الدروس وهي مستلقية على ظهرها، وأكرمها الله بنعمة الحفظ بمجرد القراءة، ولم تذهب إلى مدرستها (مدرسة الشهيدة شادية سلامة الثانوية بنات)، إطلاقا في المرحلة الثانوية إلا خلال الامتحانات.