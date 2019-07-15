أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، التعاقد على فرش وحدات مشروع بشائر الخير 5 وذلك وفقا للبروتوكول الثلاثي المبرم مع المنطقة الشمالية العسكرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذى تم توقيعه يناير الماضي.

وذكرت المحافظ، أنه بموجب هذا التعاقد سيتم إتاحة فرش 15200 وحدة سكنية بالمشروع وذلك بنسبة 80% من تلك الوحدات لصالح الصناع بمدينة دمياط للأثاث فضلا عن نسبة 20% لأصحاب الورش خارج المدينة بهدف دعم صناعة الأثاث و تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة، كما عوض أن هذا الاتفاق هو فرصة كبيرة لفتح آفاق جديدة للصناع، حيث أن بشائر الخير 5 هو من أحد المشروعات الضخمة التى تقوم بها المنطقة الشمالية بمحافظة الإسكندرية.