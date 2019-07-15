وافق الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة ملعب لمركز شباب الإسماعيلية على قطعة أرض تبرع أحد المواطنين على مساحة فدان بحوض أحمد صالح ناحية الإسماعيلية مركز كفر سعد.

وحيث إن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 1938/166 م وينطبق بشأنه الشروط الوارده بالقرار الوزارى رقم 2016/615، وردت الموافقة من وزارة الزراعة وذلك بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.