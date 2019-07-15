يوسف يوسفي.. من مدير ديوان الرئاسة بالجزائر للحبس المؤقت لتبديد أموال

أودع وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق يوسف يوسفي، الملاحق بالأخص بتهمة "تبديد أموال عمومية"، الحبس المؤقت أمس الأحد، وفق التلفزيون الجزائري الرسمي.

وشغل يوسفي منصبه بين عامي 2017 و2019، ووضع قبل أسبوع تحت إشراف قضائي.

ويلاحق يوسفي بتهم منح منافع غير مستحقة للغير وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى إساءة استغلال السلطة والوظيفة وتضارب المصالح.

وتستعرض "الوطن" أبرز معلومات عن يوسفي:

1- تولي عدة مناصب وزارية ودبلوماسية منها الوزير الأول بالنيابة خلفا لعبد المالك سلال.

2- ولد يوسف يوسفي يوم 2 أبريل عام 1941 بباتنة.

3- حصل يوسفي على شهادة الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة نانسي بفرنسا وشهادة مهندس من المدرسة الوطنية العليا للصناعات الكيمائية في فرنسا وشهادة في علوم الاقتصاد بين عامي 1973 و1978.

4- عمل يوسف يوسف أستاذ محاضر ثم أستاذ في الهندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالجزائر بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، بباب الزوار.

5- أشرف على معهد الكيمياء في الجزائر.

6- نقل ملف الوزير الجزائري السابق وملفات 10 مسؤولين رفيعين، حاليين وسابقين، إلى المحكمة العليا ضمن التحقيق الذي يستهدف رجل الأعمال النافذ محيي الدين طحكوت.

7- شغل منصب مدير ديوان برئاسة الجمهورية الجزائرية عام 1996.

8- شغل منصب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 2006 و 2008.