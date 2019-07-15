أمطار وفيضانات تضربان ولاية "لويزيانا" الأمريكية بسبب إعصار باري

شعر سكان ولاية لويزيانا الأمريكية، بالمعاناة، بعد سقوط الأمطار بسبب إعصار باري خلال الليل، وعند استيقاظهم صباحًا، فوج على فيضان ضرب الولاية وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف في جميع أنحاء الولاية.

ووفقا لـ"abcnews"، كان من المتوقع هطول الأمطار طوال يوم الأحد، وخاصة في لويزيانا، وقال حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز، في مؤتمر صحفي، بوقت متأخر من يوم السبت: "هذه العاصفة ما زالت أمامها طريق طويل قبل أن تغادر الولاية"، موضحًا: "لا يزال يتحرك ببطء شديد، وقد يظن بعض الناس أن التهديد قد انتهى، وأن العاصفة كانت من الفئة الأولى، حينما وصلت إلى الشاطئ وتمت ترقيتها بالفعل إلى عاصفة مدارية".

وصباح يوم الأحد كتب الرئيس ترامب، تدوينة دعما لسكان لويزيانا والمناطق المحيطة بها، قال فيها: "هناك خطر كبير يتمثل في حدوث فيضان كبير في أجزاء كبيرة من لويزيانا وجميع أنحاء ساحل الخليج، من فضلك كن حذرا جدا".

وفي البداية وصلت عاصفة باري بشكل ضعيف للغاية من الفئة الأولى بعد ظهر يوم السبت، بالقرب من مدينة إنتراكوستال بولاية لويزيانا، وكان أخر إعصار حدث في ولاية لويزيانا هو إعصار نيت في عام 2017.