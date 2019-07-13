"باري" تتسبب في إجلاء الآلاف في لويزيانا.. وترامب يعلن الطوارىء

اتجهت العاصفة الاستوائية "باري" نحو ساحل ولاية لويزيانا، الجمعة، وأُجلي قرابة 10 آلاف شخص.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة طوارئ فيدرالية للولاية، بينما تستعد السلطات لمواجهة العاصفة التي من الممكن أن تتسبب في فيضانات كبيرة، عبر مدينة نيو أورليانز والمناطق المحيطة بها.

وقال المركز الوطني للأعاصير، إن هناك احتمالات أن تتصاعد العاصفة التي تسير بخطى بطيئة لتتحول إلى إعصار حينما تصل إلى الشاطئ، السبت.

وقال مركز الأعاصير، إن أكبر تهديد لباري سيكون هطول أمطار مع توقع سقوط ما يتراوح بين 10 و20 بوصة في أجزاء من لويزيانا وجنوب غرب ميسيسيبي.

وأضاف المركز أن العاصفة ستكون بمثابة اختبار للسدود التي تحمي المدينة.

ووفقا لـ "cbs news"، في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة، كانت العاصفة على بعد حوالي 70 ميلًا جنوب شرق مدينة مورجان، بولاية لويزيانا، وأظهرت توقعات التتبع أن العاصفة مستمرة في اتجاه شيكاجو.

إدارة الطيران الفيدرالية "تراقب عن كثب" العاصفة

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية بيانًا، الجمعة، قالت فيه إنها "تراقب العاصفة الاستوائية باري".

وقالت الإدارة: "نحن نعد منشآت وتجهيزات لتحمل أضرار العاصفة على طول مسار العاصفة المتوقع حتى نتمكن من استئناف عمليات الإغاثة في حالات الكوارث بسرعة بعد مرورها".

وتضمن بيان الإدارة نصائح للمسافرين الذين قد يتأثرون بالعاصفة، ونصحت بالتحقق من شركات الطيران حول أوضاع الطيران وأخذ كل جانب من جوانب السفر بعين الاعتبار، من مواقف السيارات والتسجيل إلى المرور عبر الأمن والصعود إلى الطائرة، وتم إصدار إشعار يحث مستخدمي الطائرات بدون طيار على تجنب الطيران في منطقة الإعصار ومنعهم تمامًا من الحصول على شهادة إعفاءات للطيران.