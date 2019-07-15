قال الكاتب والقيادي الإخواني السابق ثروت الخرباوي، إن قطر يوجد بها شارع باسم مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه حضر مهرجان مرة في هذا الشارع وتفاجأ بأحد أعضاء جماعة الإخوان يقابل أحد مراجع الشيعة ويحضنه بشدة.

وأوضح "الخرباوي" أنه ذهب للسلام على عضو جماعة الإخوان ورفض السلام عليه، قائلًا له "أنا لا أسلم على يد تركت جماعة الإخوان" ليرد عليه الخرباوي متسائلًا "وبتسلم على يد تركت السنة كلها".

وأشار إلى أن قطر تمكنت من إدخال 11 ألف إخواني مدربين على حمل السلاح لداخل دولة الكويت، لافتًا إلى أن المفكر الكويتي فؤاد الهاشم هو من كشف ذلك.