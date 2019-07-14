دائما ما تنظر جماعات الإسلام السياسي ومن بينها جماعة الإخوان الإرهابية للشعوب بنظرة استعلاء، وهو ما تسبب في قيام القيادي الحمساوي محمد نظمي نصار، بالهجوم على الإخوان بقوله "لقد كفرت بالإخوان وأفكارهم"، حسبما أكد محمد الدويك، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، بأن هناك نظرة تعالي أخلاقي من قبل الجماعات الإسلامية على المواطنين، موضحًا أن رجال الدين عندما مارسوا السياسة فقدوا كل شعبيتهم في الوطن العربي، لأنهم يعتمدون على أهل الثقة فقط وليس أهل الخبرة.

وأضاف "الدويك"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن انتقال جماعة الاخوان سواء في مصر أو في فلسطين أو في السودان من جماعات تعمل تحت الأرض وجماعات سرية إلى حكم البلاد، أفقدها شعبيتها، ولم تدرك أنها انتقلت من المعارضة للسلطة التي بها علانية.

وأشار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن جماعة الاخوان دأبت على العمل السري تحت الأرض، ودائما ما تصدر خطاب المظلومية، كما أن تفكيرهم عصابي، مستشهدًا بترشح خيرت الشاطر للرئاسة المصرية دون رغبة الشعب المصري ودون رغبة جماعة الإخوان نفسها.

وتابع: "مفهوم الديمقراطية لم يتطور في الإسلام السياسي لأن فكرة الشورى دينية أكثر منها عملية".