حذر الكاتب والقيادي الإخواني السابق ثروت الخرباوي، المملكة المغربية من عناصر جماعة الإخوان، التي تعمل بها منذ سنوات بشكل سري "تحت الأرض".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن ما يسمى الربيع العربي كان من المفترض أن يشمل الممالك العربية.

وأوضح "الخرباوي" أن سيد قطب، كان يرى العوالم التي نعيش فيها جاهلية لا يجوز التعاون معها أو البناء فيها، مشددًا أنه أقر بوجوب هدمها عند تمكينهم من أدوات القوة.

وحذر من خطورة حركة التوحيد والإصلاح بالمغرب، قائلا إنها تتحرك في المغرب بدقة شديدة جدًا والأيام ستكشف مخططات هذه الجماعة.