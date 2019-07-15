توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم، الإثنين، 15 يوليو، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وفقا لموقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة في بيانها، إن الشبورة المائية تقل على مناطق من شمال البلاد صباحًا، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 24 32

بلطيم 25 31

مطروح 24 30

بورسعيد 25 30

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 24 37

السويس 24 36

العريش 23 32

رفح 23 31

رأس سدر 25 39

نويبع 26 37

طابا 25 36

كاترين 18 34

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 29 41

مرسى علم 27 38

الفيوم 25 38

بني سويف 25 38

المنيا 26 38

أسيوط 26 39

سوهاج 27 39

قنا 27 40

الأقصر 28 42

أسوان 30 43

الوادي الجديد 30 43

حلايب 30 35

شلاتين 29 40

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 42

المدينة 27 43

القدس 18 29

الرياض 25 43

المنامة 34 39

أبوظبي 31 40

الكويت 31 45

الخرطوم 27 37

دمشق 15 34

بيروت 25 30

عمان 17 31

غزة 22 30

بغداد 27 44

مسقط 30 36

صنعاء 14 27

طرابلس 30 35

تونس 24 34

الجزائر 20 28