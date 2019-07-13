توقعات بانخفاض درجات الحرارة، بدءًا من الغد الأحد، خلال الأيام المقبلة، بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية، حسبما أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار من البعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الأولى" الفضائية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستتراجع إلى 42 مئوية على جنوب البلاد، بعدما وصلت اليوم إلى 45 درجة.

وأضافت "شاكر"، أن الانخفاض في درجات حرارة الطقس، يشمل القاهرة والوجه البحري، ويصل إلى شمال وجنوب الصعيد، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، خاصة خلال فترة الظهيرة.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتناول كميات كبيرة من السوائل والمرطبات والمياه.

وعن سرعة الرياح، أكدت مدير مركز الاستشعار من البعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرياح ستكون معتدلة على أنحاء البلاد كافة، وتنشط على السواحل الشرقية للبلاد وجنوب سيناء.