إيران: أمام أطراف الاتفاق النووي شهرين لتنفيذ تعهداتها

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن بلاده ستعيد البرنامج النووي إلى ما كان عليه قبل 4 أعوام، إذا لم تلتزم باقي الأطراف بتعهداتها خلال الشهرين، مدة المهلة التي منحتها طهران لها، حسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وأضاف "كمالوندي"، أن هدف إيران من تقليص تعهداتها لهذا الحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 4​​​.5%، ليس بسبب عدم حاجتها لليورانيوم المخصب بنسبة أكثر، بل فقط من أجل إعطاء فرصة للدبلوماسية لكي تقوم أطراف الاتفاق بالوقوف إلى جانبنا بتنفيذ تعهداتها وتحمل مسؤولياتها، كما أن ما تفعله إيران نحو تعزيز قدراتها النووية يأتي ضمن إطار الاتفاق النووي.

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال إنّ أي حديث عن التفاوض في ظل العقوبات التي فرضتها واشنطن وتتسبب بمشكلات للاقتصاد الإيراني "خدعة"، وإنّ الظروف ستختلف حال رفعت واشنطن العقوبات عن إيران واعتذرت منها، والتزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وطالبت المفوضية الأوروبية، إيران، بالتوقف عن اتخاذ خطوات إضافية لخرق الاتفاق النووي.

كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، أعلن أمس أنّ طهران تستعد للخطوة الثالثة في الاتفاق النووي بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما الثانية، موضحا أنّ هذه الخطوة ستكون أكثر قوة وعزما وفقا للظروف، وأنّ إيران ترفض إضافة أو حذف أي كلمة في الاتفاق النووي، وتطالب الدول الموقعة بتنفيذه بشكله الحالي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ واشنطن حال أرادت العودة إلى الاتفاق النووي، فعليها أنّ ترفع وبشكل عاجل وقطعي العقوبات عن طهران، وأنّ توقف حربها الاقتصادية ضد إيران، وأنّ تجلس في الزاوية في اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق.