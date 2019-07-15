الجمال يبحث سبل تحصين طلاب وأعضاء تدريس بيطري أسيوط ضد أمراض الحيوانات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً في حماية كافة المنتسبين إليها من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة للحفاظ على سلامتهم ودعمهم علمياً واجتماعياً .

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجلس قسم الباطنة بكلية الطب البيطري، بحضور الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور حسن عباس وكيلها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرازق خليفة وكيلها لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالقسم .

وقال الجمال إن لقائه بقسم الباطنة يأتي فى إطار جولاته المتعاقبة لزيارة عدد من كليات الجامعة واجتماعه بأعضاء هيئة التدريس بها سواء عن طريق حضور مجالس الكليات أو الأقسام وهو ما يأتي في إطار حرصه الشخصي على التواصل المباشر مع أعضاء هيئة التدريس والتعرف على مشاكلهم واقتراحاتهم بشأن تطوير العملية التعليمية وأهم العقبات التى تعيق عملهم أو تواجه الطلاب خلال سنوات دراستهم الجامعية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مديحة درويش، أن لقاء رئيس الجامعة بأعضاء هيئة التدريس تضمن الخطوات الجارية لتغيير الطريق المتبعة لتقديم المناهج الدراسية من كتب ورقية إلى المقررات الإلكترونية على أسطوانات مدمجة وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير الخدمة التعليمية بمختلف الكليات ورفع جودتها، كما استمع رئيس الجامعة إلى بعض مقترحات الحضور بشأن ضرورة تحصين أعضاء هيئة التدريس بأقسام الباطنة والجراحة والتوليد البيطري ممن يتعاملون مباشر مع الحيوانات وكذلك طلاب الكلية، وذلك بتطعيمات محددة تقيهم صحياً من السعار في حالة تعرضهم لعضد من الحيوانات خلال فترة التدريب العملي.

كما أوضحت عميدة الكلية أنه تم مناقشة كذلك تعقيم الكلاب المتواجدة بالمستشفى الجامعي الجديد للطب البيطري وذلك بإتباع الوسائل العلمية والطبية التي تمنع تلك الكلاب من التكاثر والاستفادة بها في حراسة مباني المستشفى أو في التجارب المعملي والتدريب العملي.