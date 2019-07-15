أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2018، وهي نشرة تهدف لنقل المعرفة ومتضمنه براءات الاختراع من معلومات تكنولوجية ووضعها في متناول المشتغلين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والأجتماعية.

وقال الجهاز إنه تقدم نحو 2255 طلبا إلى مكتب براءات الاختراع المصري عام 2018 للحصول على براءة الاختراع، منهم 997 طلب للمصرييـن بنسبـة 44.2%، 1258 طلب للأجانب بنسبة 55.8٪، مقـابـل 2279 طلبـا عـام 2017 منهم 1025 للمصريــين بنسبة 45%، 1254 للأجانب بنسبة55 ٪ بنسبة بانخفاض بلغت 1.1%.

وبلغت براءات الاختراع الممنوحة للمصريين عــام 2018 عدد 690 براءة وهم: "155 براءة ممنوحة للمصريين بنسبة 22.5%، 535 براءة ممنوحة للأجانب بنسبة 77.5% من الإجمالي"، مقابل 581 براءة اختراع عام 2017 منهم "96 براءة اختراع ممنوحة للمصريين بنسبة 16.5%، 485 براءة ممنوحة للأجانب بنسبة 83.4%"، بزيادة بلغت نسبتها 18.8%.

وأضاف الجهاز أن البراءات الممنوحة وفقاً للتصنيف الدولي، في مجال الاحتياجات الإنسانية وصلت نحو 177 براءة بنسبة 25.7%، 27.7% للمصريين، 72.3% للأجانب.

وأكد الجهاز في بيانه، أن 152بـراءة اختـراع تـم منحهـا وفقـاً للتصنيـف الدولي في مجـال الكيميـاء والفلـزات بنسبـة 22٪ مـن إجمالي البــراءات الممنـوحـة عــام 2018 "27٪ للمصـرييـن، 73% للأجانب"، ثـم البـراءات الممنـوحـة في مجـــال عمليات التشـكيل والنقل بعدد 112 بـراءة اختــراع بنسبة 16.2%، "18.8% للمصريين، 81.2% للأجانب".

واحتلت مصر المرتبة الأولى حيث بلغ عدد البراءات الممنـوحة لها مـن مـكتب البراءات المصري 155 بـراءة اختـراع بنسبـة 22.5%، يليهـا البـراءات الممنـوحة للولايات المتحدة الأمريكية بأجمالي 149 براءة اختراع بنسبة 21.6% ثم اليــابـان بأجمالي عدد 68 براءة اختراع بنسبة 9.9% من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2018.

فيما بلـغ عـدد الطلبـات المقدمة إلى مكتـب العـلامات التجـاريـة المصـري 34629 طلـب للحصـول علـى عـلامـات تجـاريــة عـام 2018، مقابل 21859 طلبا عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 58.4٪.

ووصل عدد الطلبات المقدمة من مصر للحصول على العلامات التجارية 21135 علامة تجارية بنسبة 61%، من إجمالي الطلبات المقدمة عام 2018 مقابل 14417 طلبا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 46.6%.

· كما منح مكتب العلامات التجارية المصري عدد 8729 علامة تجارية عام 2018، مقابل 4085 علامة تجارية عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 113.7%.

وتصدرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة بأجمالي 6284 علامة تجارية بنسبة 72% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 810 علامة تجارية بنسبة 9.3% ثم الصين بعدد 210 علامة تجارية بنسبة 2.4% من أجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2018.