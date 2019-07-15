قررت النيابة العامة عرض الطفلة أميرة (15 عاما)، المتهمة بقتل شاب حاول اغتصابها عمدا في صحراء العياط عصر الجمعة الماضي، على الطب الشرعي، لتوقيع الكشف عليها والتأكد من صحة روايتها، التي قالت فيها إنّ الشاب القتيل حاول الهجوم عليه ومحاولته لتمزيق ملابسها واغتصابها تحت تهديد السلاح "سكين"، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت النيابة باشرت التحقيق مع الفتاة، بحضور دينا المقدم المحامية التي تتولي الدفاع عنها، وقررت النيابة حجزها لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، وقررت حبس الشاب "صديقة الفتاة"، وشاب آخر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وجاء في تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أنّ صديقها اتفق معها على لقاء في حديقة الحيوان بالجيزة، وبعد لقائها بنصف ساعة اختفى وأعطى هاتفه المحمول لصديقه السائق ليتمكن من استدراج الفتاة بحجة إعادة التليفون المفقود إلى صديقها، وعقب وصولها إلى السائق ويُدعى "الأمير" (22 عاما) وفي أثناء سيرهما، حاول المتهم اغتصابها تحت تهديد السلاح، فأمسكت الفتاة سكينا وسددت له عدة طعنات أودت بحياته في الحال، وحملت السكين الملطخ بالدماء واتجهت إلى مركز الشرطة، وسلمت نفسها للمباحث.

وجاء في محضر الشرطة أنّ الطفلة اعترفت بتفاصيل الواقعة، قائلة إنّها كانت برفقة صديقها (وائل) وصديقه (إبراهيم) في حديقة الحيوانات، ثم اختفى الاثنان، وهاتفت أميرة (وائل) لتطمئن عليه، فوجدت شخصا رد عليها، قائلا إنّه وجد تليفون صديقها ويريد أن يسلمه لها في العياط، وبالفعل توجهت له.

وأضافت الطفلة المتهمة: "عرض عليّ يوصلني للطريق الصحراوي الغربي بعدما قالي إنّه اتصل بوائل وسلمه الهاتف ووافقت، وإحنا في الطريق طلع بيا على الجبل وبدأ يتحرش بيا، وطلع السكينة يهددني بيها، خدعته بالموافقة على طلبه فساب السكينة، وهو نازل من العربية مسكت السكين وطعنته في رقبته، قتلته عشان الشرف غالي، أما قصة الخطف فاختلقتها عشان ما اتفضحش".