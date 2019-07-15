واصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، المشاركة في فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد"، وتم بالتنسيق مع كبار التجار، إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

كما حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة في المرحلة الجديدة من المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المشاركة فى فعاليات المُبادرة بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ(690) فرع على مستوى الجمهورية (والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية وصفحتى الوزارة على موقعى "فيس بوك – تويتر" عبر شبكة الإنترنت، بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.