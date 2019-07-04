فيديو.. الداخلية تطلق المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد

أعلنت وزارة الداخلية، إطلاق المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد، وذلك عبر مقطع فيديو نُشر على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، استهلته بجزء من كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كلمة الرئيس التي جاءت في جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" خلال مؤتمر "حكاية وطن" يناير 2018، قال فيها: "اللي إحنا بنعمله هو حجم من العرض يفوق المطلوب، عشان أجبر آليات السوق إنها تُحترم وتخفض الأسعار".

المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل الشعب المصري، بتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة، والانحياز لمحدودي الدخل عبر منع الاحتكار والمغالاة في الأسعار، وذلك تحت رعاية الرئيس السيسي.

واعتمدت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات، لضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق، ومنع الظواهر الاحتكارية، والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق.

وعقدت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عدة لقاءات مع ممثلي السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية، لإطلاق المرحلة الثامنة للمبادرة، لتوفير السلع الأساسية.

وطرحت الوزارة المواد الغذائية في 690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية، وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تصل إلى 30%، وتقرر إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة، اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة شهر.

وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية، لمراقبة الأسواق، والمحافظة على استقرار الأسعار، ومنع صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وضمانا لوصولها إليهم بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

ويأتي ذلك، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة أجهزة الدولة جهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية والأساسية لهم بأسعار مناسبة، ضمانا لوقف الاحتكار والاستغلال والمغالاة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل.