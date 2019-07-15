أسعار المستخرجات الرسمية الجديدة.. شهادة الوفاة بـ19 جنيها والميلاد 54

فعّلت مصلحة الأحوال المدنية التعامل بالأسعار الجديدة لمستخرجات القطاع، التي تشمل بطاقات الرقم القومي وشهادات الوفاة والميلاد ووثائق الزواج والطلاق، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

سعر استخراج شهادة الميلاد

شهادة ميلاد مميكنة للمرة الأولى 36 جنيها، ويتم استخراجها في مرات لاحقة بـ19 جنيها.

سعر استخراج شهادة الوفاة

شهادة الوفاة المميكنة 19 جنيها.

سعر استخراج وثيقة الزواج أو الطلاق

بلغ سعر وثيقتا الزواج والطلاق المميكنتين 34 جنيها.

سعر استخراج القيد العائلي

القيد العائلي والفردي بـ29 جنيها.

سعر استخراج الرقم القومي

استمارة الرقم القومي 45 جنيها.

استمارة الرقم القومي المستعجلة 120 جنيها.

بطاقة رقم قومي فوري بـ170 جنيها.

كما تتيح وزارة الداخلية الحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال "الإنترنت والخدمة الصوتية والكول سنتر"، والأسعار كما يلي.

وثيقة الميلاد بـ54 جنيها.

شهادة الوفاة بـ54 جنيها.

وثيقة الزواج بـ59 جنيها.

وثيقة الطلاق بـ59 جنيها.

القيد العائلي بـ54 جنيها.

بطاقة الرقم القومي بـ155 جنيها.