كرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم، الطالب أحمد فوزي محمد جاد الرب الطالب بمدرسة قوص الثانوية بنين، والحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية، والأول على مستوى المحافظة للشهادة الثانوية العامة، شعبة علمي علوم بمجموع 409.5 درجة.

"الهجان": حريصون على تقدير المتفوقين لتحفيزهم على مواصلة النجاح

كما كرم محافظ قنا، الطالب عبدالله ممدوح أبو السعود الحاصل على المركز الأول في نتيجة دبلوم المدارس الزراعية المتقدمة بنظام الخمس سنوات، بمجموع 82.2%، وذلك في حضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووالدي الطالبين.

وهنأ "الهجان" الطالبين ووالديهما، مشيدًا بدور الأسرة في توفير المناخ المناسب الذي أتاح للطالبين تحقيق تلك النتيجة المتميزة، مطالبهما بالحفاظ على النجاح والتفوق خلال دراستهم الجامعية.

ومنح محافظ قنا، الطالبين مكافأة مالية تقديرا لمجهودهما، كما وجه الشكر للقيادات التعليمية بالمحافظة على مجهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وأكد "الهجان"، حرص محافظة قنا على تكريم المتفوقين من أبنائها الطلاب لتحفيزهم على الاستمرار في تفوقهم، داعيًا الطلاب والطالبات بكل المراحل التعليمية إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل النبوغ والتفوق الدراسي.