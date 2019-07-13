نشر برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية "dmc" فيديو للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أثناء اتصاله بأوائل الثانوية العامة، وتهنئتهم على تفوقهم.

وقال شوقي: "إحنا النهاردة اعتمدنا نتيجة الثانوية بنسبة نجاح مشرفة، أكبر من السنة اللي فاتت"، وأجرى اتصالات بعددٍ من الطلاب الذين قابلوا المكالمة ببهجة سعادة غامرة.

وأضاف: "سعداء بانتهاء امتحان الثانوية العامة دون مشاكل تذكر"، مقدمًا الشكر للأوائل والطلاب الذين أبلوا بلاء حسنا بالامتحانات وأولياء الأمور الذين ساعدوهم للوصول لهذه النتائج.

ووجه وزير التربية والتعليم، الشكر للعاملين بالوزارة والمصححين والكنترول، متمنيًا المستقبل الأفضل للجميع.