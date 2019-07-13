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الأزمة تتصاعد: «كهربا» يرحل عن الزمالك

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بعد مكالمة وزير التعليم.. أوائل الثانوية يتحدثون لـ"الوطن": ربنا كرمنا

بعد مكالمة وزير التعليم.. أوائل الثانوية يتحدثون لـ"الوطن": ربنا كرمنا

مصرع فتاة قفزت من الطابق الرابع هربا من حريق في بنها

مصرع فتاة قفزت من الطابق الرابع هربا من حريق في بنها

الأولى على الثانوية العامة علمي علوم لـ"الوطن": أملي في ربنا كان كبير

الأولى على الثانوية العامة علمي علوم لـ"الوطن": أملي في ربنا كان كبير

أول ثانوية علمي عن رد فعل أسرته على خبر تفوقه: "انهمروا في البكاء"

أول ثانوية علمي عن رد فعل أسرته على خبر تفوقه: "انهمروا في البكاء"

"سما" دافعت عن أصحاب "متلازمة داون" وحصلت على 90%: نفسي أدخل كلية شرطة

"سما" دافعت عن أصحاب "متلازمة داون" وحصلت على 90%: نفسي أدخل كلية شرطة

امرأة هندية تضع أول مولود في حج هذا العام وتطلق عليه اسم أحمد المدينة

امرأة هندية تضع أول مولود في حج هذا العام وتطلق عليه اسم أحمد المدينة

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بعد مكالمة وزير التعليم.. أوائل الثانوية يتحدثون لـ"الوطن": ربنا كرمنا

بعد مكالمة وزير التعليم.. أوائل الثانوية يتحدثون لـ"الوطن": ربنا كرمنا

الأول "أدبي" على الثانوية الأزهرية: مذاكرة الدروس أولا بأول سر النجاح

الأول "أدبي" على الثانوية الأزهرية: مذاكرة الدروس أولا بأول سر النجاح

"إسلام" قبل انتحاره في بث مباشر على "فيسبوك": "الدنيا جاية عليا أوي"

"إسلام" قبل انتحاره في بث مباشر على "فيسبوك": "الدنيا جاية عليا أوي"

المطرب عماد كمال جمع شمل أب وابنته بأغنية "مريم": عملت حاجة لها قيمة

المطرب عماد كمال جمع شمل أب وابنته بأغنية "مريم": عملت حاجة لها قيمة

على غرار المترو.. بوابات تذاكر إلكترونية بمحطات "السكة الحديد"

على غرار المترو.. بوابات تذاكر إلكترونية بمحطات "السكة الحديد"

تغريم "فيسبوك" 5 مليارات دولار بسبب تسريب بيانات المستخدمين

تغريم "فيسبوك" 5 مليارات دولار بسبب تسريب بيانات المستخدمين

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