قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة محظوظة لأنها أول محافظة يتم بها تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي سبق تطبيقة في عدد من الدول الأوربية مثل فرنسا وبريطانيا وأمريكا.

إجراء 160 عملية وزراعة قرنية وشبكية

وأضاف "الغضبان"، في لقاء مع قناة "صدى البلد": "تفاجئنا بإقبال المواطنين في الأسبوعين الماضيين، وتم تسجيل أكثر من 60 ألف أسرة، في المراكز الصحية بالمنظومة، كما تم إجراء أكثر من 160 عملية، منها للمرة الأولى عمليات زراعة قرنية وشبكية".

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن هذة المنظومة تهتم بصحة جميع أفراد الأسرة، مشددًا على أنه إذا تطلب العلاج التحويل إلى أحد المستشفيات يتم تنفيذ ذلك فورا.