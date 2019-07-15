برلماني يتقدم ببيان عاجل بشأن تأخر إنشاء مدينة السويس الجديدة

تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، صباح اليوم، إلى وزير الإسكان، يتساءل عن التأخير والتصريحات "الوردية" حول مدينة السويس الجديدة شرق القناة دون تنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف النائب، أنه استناداً إلى المادة (134) من الدستور، يطالب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بتوجيه بيان وطلب إحاطة عاجل إلى وزير الإسكان حول تأخير إنشاء مدينة السويس الجديدة شرق القناة رغم الإعلان عن البدء في إنشائها عام 2016، وبرغم التوسعات العمرانية ومشروعات الإسكان التي تنفذ على مستوى الجمهورية بإنشاء 14 مدينة جديدة منها في "الإسماعيلية - شرق المنصورة - العالمين - أسيوط"، وغيرها.

"كمال": عرضت الموضوع على رئيس الوزراء منذ 6 أشهر ولم يعلن عن البدء حتى الآن

وتابع النائب: "تأخر إنشاء مدينة السويس لسنوات طويلة، وتقدمت بالعديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة، بالإضافة إلى طرح الموضوع أمام الدكتور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في زيارته الأخيرة لمحافظة السويس في 25 فبراير 2019 وبحضور وزير التنمية المحلية والدكتور وزير الإسكان الذي وعد بالبدء في إنشاء مدينة السويس وتحديد موقعها وقال (إنها حق أبناء السويس وشعبها البطل) إلا أنه حتى الآن لم يعلن عن مواعيد بدء إنشاء المدينة".

وأضاف النائب: "رغم مرور ما يزيد عن 6 أشهر على الزيارة في الوقت الذي جرى فيه الانتهاء من مدينة شرق الإسماعيلية التي تستوعب 52 ألف وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات وعلى أحدث مستوى شرق القناة".

واختتم النائب: "السيد الدكتور رئيس المجلس برجاء التكرم بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان لأهمية الموضوع لأبناء السويس الذين يحسنون غصة في حلقهم بسبب تأخير إنشاء مدينة السويس الجديدة شرق القناة".