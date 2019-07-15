ذكرت صحيفة "ذا فاينانشيال تايمز" البريطانية في تقرير لها، اليوم، أن المملكة العربية السعودية تعتزم إسقاط إذن الولي عن سفر المرأة السعودية.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها، إن "المملكة العربية السعودية تخطط لمنح المرأة السعودية الحق في السفر دون إذن ولي أمرها، فيما تتحرك الحكومة السعودية لتخفيف القيود الاجتماعية في المجتمع الذي يهيمن عليه الذكور".

وأضاف التقرير: "تأتي هذه الخطوة، التي أكدتها شخصيتان سعوديتان بارزتان، من بينهم شخص قريب من الديوان الملكي، وسط تدقيق دولي متزايد بشأن حقوق المرأة في البلاد".

وتابع: "السعوديات من أي عمر والرجال الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا يحتاجون إلى إذن ولي الأمر للسفر خارج المملكة، حتى صدرت تعليمات إلى لجنة حكومية لإعادة النظر في تلك القيود، ومن المتوقع أن يتم تغيير القوانين للسماح للرجال والنساء بالسفر دون موافقة أحد أفراد الأسرة الذكور".

وصرح أحد المصادر المطلعة على الأمر، للصحيفة البريطانية، أن الإعلان الرسمي عن القوانين المعدلة، الذي نشرته لأول مرة صحيفة عكاظ السعودية يوم الثلاثاء، يمكن أن يصدر قبل نهاية العام.

سيمثل اكتساب حرية السفر انتصارًا كبيرًا للمرأة في المملكة المحافظة، حيث أنه لطالما دأبت منظمات حقوق الإنسان على الضغط على الحكومة لإنهاء وصاية الذكور.

وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها، إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سعى إلى تعزيز تمكين المرأة كجزء من خططه للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكانت المملكة قد رفعت الحظر المفروض على النساء في قيادة السيارات العام الماضي وجردت السلطة من رجال الدين صلاحياتهم في مضايقة النساء حول ملابسهن وتصرفاتهن في الأماكن العامة.