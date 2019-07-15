لمحافظ الجيزة خلال جوله مفاجئة قام بها على موقف سرفيس العام الاول بحى شمال

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلغاء تراخيص السير لـ20 سيارة سرفيس بعد ضبط السائقين غير ملتزمين بالتعريفات المحددة لخطوط السير بمناطق الهرم وفيصل وإمبابة، مؤكداً أن "المحافظة لن تسمح باستغلال المواطنين والتلاعب بأقواتهم من قبل بعض السائقين ضعاف النفوس".

تطوير مواقف سيرفيس الجيزة.. بوابات إلكترونية للسيطرة على الإيرادات

وتواصل المحافظ، خلال جولة مفاجئة له على موقف السرفيس العام الأول بحي شمال الجيزة، مع عدد من المواطنين والسائقين، للتاكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة من المحافظة لخطوط السير وضبط أي تجاوزات والتأكد من تعليق اللافتات والبانرات موضح بها خط السير والتعريفة المحددة بعد التعديلات.

المحافظ يوجه المواطنين بالإبلاغ عن السائقين غير الملتزمين بالأجرة

ووجه المواطنين بالإبلاغ عن السائقين غير الملتزمين بالأجرة المحددة لخطوط السير، مطالباً الجميع بالالتزام بالتعريفة وعدم المغالاة.

وكلف شرطة المرافق ورئيس حي شمال الجيزة بتنظيم حملة موسعة لرفع الإشغالات بالشارع وبخاصة الأكشاك والمحلات التجارية المخالفة وعدم السماح بالتعدي على الرصيف، موجها برفع كفاءة النظافة بالشارع.

.