هنأت الفنانة عائشة بن أحمد منتخب بلادها على الأداء الذي قدمه في مباراة الأمس، أمام منتخب السنغال، في مباراة نصف النهائي، لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي جمعت بينهما على ملعب استاد 30 يونيو، على الرغم من هزيمة تونس أمام السنغال بهدف مقابل لا شيء.

كما قدمت عائشة بن أحمد التهنئة لمنتخب الجزائر على صعوده لمباراة النهائي، بعد تغلبه على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة الدولي مساء أمس.

وكتبت عائشة بن أحمد عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "برافو منتخبنا التونسي كنتم رجال وفرحتونا، ومبروك للمنتخب الجزائري ربي معاكم".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر، منتخب السنغال في المباراة النهائية، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة المقبل، على أرضية ملعب استاد القاهرة.