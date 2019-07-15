قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن مصر لديها فرص تنافسية للتدريب الطلابي وتأهيل الخريجين للعمل داخل وخارج مصر من خلال مراكز التطوير المهني المنتشرة في معظم الجامعات المصرية.

وأضاف خلال افتتاحه، اليوم، مركز التطوير المهني بجامعة الزقازيق أن الوزارة سعت بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية لإنشاء مراكز للتطوير المهني بمعظم الجامعات المصرية، وتستهدف افتتاح 9 مراكز أخري بالعام الجامعي القادم، يستفيد من هذه المنظومة الجديدة مليون طالب وطالبة، مشيراً إلي أن هناك فجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل والتي نحاول من خلال تلك المراكز الارتقاء بالطلاب والخريجين واكسابهم مهارات تؤهلهم لسوق العمل .

وأشار إلى أنه تقرر إنشاء جامعة جديدة بمحافظة البحر الأحمر حتي تصبح جميع محافظات الجمهورية تضم جامعات.