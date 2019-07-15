انتقد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بسبب تغيبهم عن الجلسة البرلمانية، اليوم، والتي لم تنعقد حتى الساعة الثانية ظهرا لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب.

وعبر "عبدالعال "عن غضبه قائلًا: "الحقيقة إن مفيش لجان برلمانية منعقدة، ولكن يوجد حالة من الاسترخاء وعدم المسؤولية".

واستطرد رئيس البرلمان: "أمامنا قانون مهم جدًا وهو قانون تنظيم العمل الأهلي، ويجب إقراره نهائيًا اليوم".

وأوضح "عبدالعال": "نحتاج للانتهاء من مناقشة التعديلات على قانون تنظيم العمل الأهلي، وإصداره نظرا لارتباطه بالمراجعة الدورية دوليا".