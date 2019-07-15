مستشفى سوهاج الجامعي تفتتح صيدلية لعمليات الطوارئ

افتتح، الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، يرافقة الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب البشري، صيدلية خاصة بعمليات الطوارئ، وذلك بالدور الأول بمبنى عبيد بالمستشفى الجامعي.

وقال "عزيز"، إن الهدف من إنشاء تلك الصيدلية هو تخفيف العبء على المواطنين المترددين على المستشفى الجامعي، وتوفير الأدوية والمستلزمات والمستهلكات اللازمة لإجراء عمليات الطوارئ، موضحا أن الصيدلية تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة مرضى الطوارئ، وتصرف الأدوية مجاناً.

وأشار "النعماني" إلى أن تلك الصيدلية تخدم عمليات طوارئ العظام، والجراحات العامة، والقلب والصدر، والمخ والأعصاب، ومعظم عمليات الطوارئ داخل المستشفى.

ولفت عميد الكلية إلى أن تشغيل تلك الصيدلية يقلل الضغط على المرضى، ويوفر مستلزمات العمليات الجراحية، موضحا أن إدارة الجامعة تسعى إلى تعميم تلك التجربة في مختلف الأقسام بالمستشفى.