كشف التقرير الدوري لشهر يونيو الماضي، الصادر عن وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة إلى نحو 60 مليار جنيه خلال 11 شهرًا في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2018 - 2019 مقارنة بفائض أولي بلغ 1.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

ارتفاع وتيرة معدل نمو الإيرادات عن المصروفات وراء زيادة الفائض

وأرجع التقرير الدوري، ارتفاع الفائض الأولي خلال تلك الفترة إلى ارتفاع وتيرة معدل نمو الإيرادات بشكل أسرع من معدل نمو المصروفات، وحققت الأولى معدل نمو 19.6% بينما حققت الثانية معدل نمو 12.2% .

"الفائض الأولي" بحسب تعريفات الموازنة العامة للدولة يوزاي العجز الكلي بعد استبعاد مدفوعات الفوائد والتي تشمل أعباء محملة من سنوات سابقة.