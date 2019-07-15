جامعة المنيا تشارك في تنظم الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير بالقاهرة

شاركت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، وصندوق قطاع التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، في تنظيم الملتقى الدولي السادس للكاريكاتير بقصر الأمير طاز بالقاهرة، والذى يختتم أعماله في 21 يوليو الجاري، بمشاركة 345 فنانا من 71 دولة عربية وأجنبية، يعرضون أفكار فنية حول مفهوم "الثقافة"عن طريق لوحاتهم الكاريكاتيرية الساخرة من خلال الاهتمام بالثقافة لكونها ركيزة من الركائز الأساسية في بناء الأمم.

ويعرض في الملتقي مجموعة من البورتريهات للأديب العالمي نجيب محفوظ، أول عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، قدمها 100 رسام علي مستوي العالم.

وأكد الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على التعاون المستمر بين جامعة المنيا والجمعية المصرية للكاريكاتير، وأضاف أن كلية الفنون الجميلة ستستضيف قريبًا عددًا من فناني الملتقى من العرب والأجانب لزيارة الجامعة ومحافظة المنيا، إلى جانب استقبال الجامعة لعدد 275 عمل كاريكاتيري تدور أفكارها حول تاريخ الكاريكاتير المصري على مدار التاريخ الحديث، أستعدادًا لافتتاح أول متحف أكاديمي للكاريكاتير بجامعة المنيا.