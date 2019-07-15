شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لإقرار عدد من القوانين في مقدمتها تعديلات على قانون تنظيم العمل الأهلي والتأمينات والمعاشات، وتعديلات قانون تنظيم مهنة المحاماة، حالة من الهرج والمرج بسبب غياب نواب عن الجلسة، ما أدى إلى تعطّل التصويت على القوانين.

عبدالعال يوبخ نوابه للمرة الثالثة: سايبين الجلسة ورايحين فين

وحاول عبدالعال ضبط الجلسة للمرة الرابعة، قائلا لنوابه: "وحياتكم اجلسوا"، لكن النواب لم يمتثلوا لطلب رئيس المجلس، ما دفعه لمخاطبتهم بالاسم طالبا الالتزام بأماكنهم، قائلا: "اجلسي يا نانسي، اجلس يا مرتضى"، بينما قال لثالث: "رايح فين وسايب الجلسة؟".

عبدالعال يلوم نوابه بسبب الغياب: مفيش مسؤولية

وكان رئيس مجلس النواب جدد انتقاده وتوبيخه لأعضاء البرلمان، لخروجهم من الجلسة العامة خلال التصويت على عدد من مشروعات القوانين نهائيًا، رغم توجيهه لهم بعدم ترك الجلسة، وعلق على مغادرتهم الجلسة قائلا: "النواب راحوا فين؟، حاجة غريبة".

كما انتقد عبدالعال أعضاء البرلمان لتغيبهم عن الجلسة البرلمانية اليوم، التي لم تنعقد حتى الساعة الثانية ظهرا لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، وقال غاضبًا: "الحقيقة إن مفيش لجان برلمانية منعقدة، في حالة من الاسترخاء وعدم المسؤولية".

عبدالعال يطالب النواب بعدم الخروج خلال الجلسة.. ويهاجم نائبا: "بتيجي ترانزيت"

وطالب رئيس البرلمان خلال جلسة اليوم، أعضاء المجلس بعدم المغادرة، ووجّه حديثه للنائب علي أبودولة قائلًا: "اقعد انت بتيجي ترانزيت".