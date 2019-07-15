أماكن مكاتب التنسيق في الجامعات

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة يبدأ الطلاب الاستعداد للمرحلة التالية، التي تعد واحد من أهم المراحل التي يمر بها الطالب، وهي مرحلة التنسيق وسحب الملفات والتقديم للكليات.

تبدأ المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2019-2020 يوم الأحد المقبل، وفقا لقرار اللجنة العليا للتنسيق، عقب الانتهاء من اختبارات القدرات يوم السبت الموافق 20 يوليو الجاري، نظرا لأن اختبارات القدرات هذا العام تتضمن كليات تدخل هذه الاختبارات لأول مرة، ويتم تنسيقها في هذه المرحلة.

وفيما يلي بيان بمكاتب التنسيق الالكتروني بالجامعات للعام الجامعي 2019-2020 في 26 جامعة مصرية، وهي:

مكتب التنسيق في جامعة القاهرة

يوجد 3 مكاتب للتنسيق في جامعة القاهرة، بمعامل كليتي الهندسة والزراعة والثالث في معهد البحوث الدراسات الاحصائية.

مكتب التنسيق في جامعة الإسكندرية

تضم جامعة الإسكندرية 7 مكاتب للتنسيق، توجد في كليات الآداب، العلوم، علوم محرم، المدينة الجامعية، الهندسة، التربية الرياضية بنين أبي قير، والتربية.

مكتب التنسيق في جامعة دمنهور

يتوافر في 4 مكاتب للتنسيق بجامعة دمنهور موزعة في معمل كلية التجارة المجمع النظري بالابعادية، ومعامل كليات التربية، الطب البيطري المجمع العلمي والعلوم.

مكتب التنسيق في جامعة عين شمس

تضم جامعة عين شمس 4 مكاتب للتنسيق، يقع اثنان منهم بمعمل كلية الحاسبات وكلية آداب داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى معمل بكلية البنات بمصر الجديدة، وآخر في المدينة الجامعية طلبة بالعباسية.

مكتب التنسيق في جامعة أسيوط

يوجد مكتب للتنسيق في جامعة أسيوط داخل معمل الحاسب الآلي بكلية الآداب، وآخر بمعمل الحاسب الآلي بقطاع (1).

مكتب التنسيق في جامعة طنطا

يوجد مكتب التنسيق في جامعة طنطا بمبنى المكتبة المركزية كلية الصيدلة بالمجمع الطبي.

مكتب التنسيق في جامعة الزقازيق

يقع مكتب التنسيق بجامعة الزقازيق في معامل الحاسبات المركزية بالجامعة أمام مكتب السيد الدكتور رئيس الجامعة.

مكتب التنسيق في جامعة المنصورة

توفر الجامعة 3 مكاتب للتنسيق، بوحدة الخدمات الالكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات شارع جيهان، وكذا داخل الحرم الجامعي لكليتي التربية والصيدلة.

مكتب التنسيق في جامعة دمياط

يوجد المكتب داخل قاعة التنسيق الإلكتروني بالمدينة الجامعية بنين، كلية التربية النوعية بجوار مدرسة الكفراوي، كلية الفنون التطبيقية بجوار مكتبة مصر العامة.

مكتب التنسيق في جامعة بني سويف

تضم الجامعة 3 مكاتب للتنسيق، توجد في معمل لحاسب الآلي بكلية الإعلام، معمل تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى معمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات بشرق النيل مجمع التعليم الصناعي.

مكتب التنسيق في جامعة حلوان

توفر جامعة حلوان 6 مكاتب للتنسيق، تتواجد في المعمل المركزي حرم الجامعة، ومعمل كليات "الهندسة بالمطرية، الهندسة بحلوان، كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، الفنون الجميلة بالزمالك والتربية الموسيقية الزمالك".

مكتب التنسيق في جامعة المنيا

يوجد مكتب التنسيق داخل معمل ملحق كلية دار علوم داخل الحرم الجامعي، معمل ملحق كلية التربية الرياضية داخل الحرم ومعمل المدينة الجامعية للبنين بجوار فرع البنك الأهلي للجامعة.

مكتب التنسيق في جامعة قناة السويس

يقع مكتب التنسيق لجامعة قناة السويس في مركز تطوير التعليم الجامعي الكيلو 4.5 الطريق الدائري الإسماعيلية.

مكتب التنسيق في جامعة المنوفية

توفر جامعة المنوفية مكتب للتنسيق في مجمع الكليات "صالة كلية الحقوق" بشبين الكوم.

مكتب التنسيق في جامعة السادات

يوجد مكتب التنسيق في إدارة الجامعة "الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب مبنى رقم 205 المنطقة الرابعة".

مكتب التنسيق في جامعة جنوب الوادي

يوجد مكتب التنسيق في معمل التطوير 1و 2 و3 بمبنى المدرجات، مبنى قاعة المؤتمرات مدرجة كلية الآداب بقنا، نادي التكنولوجيا حاسبات ومعلومات مبنى الإدارات الدور الأرضي بفرع الأقصر، إلى جانب كلية الحاسبات والمعلومات وكلية لتربية بالغردقة.

مكتب التنسيق في جامعة الفيوم

توفر جامعة الفيوم 3 مكاتب للتنسيق في معمل الحاسب الآلي بكلية الهندسة بالجامعة، معمل الحاسب الآلي بكلية الزراعة، ومعمل الحاسب الآلي بكلية العلوم.

مكتب التنسيق في جامعة بنها

يقع مكتب التنسيق داخل معمل كلية التجارة معمل كلية الزراعة بمشتهر.

مكتب التنسيق في جامعة سوهاج

تصم جامعة سوهاج مكتبي للتنسيق في معمل مركز المشروع تطوير نظم تقويم الطلاب بدروم مبنى كلية الطب، ومعمل مدرجات كلية التجارة.

مكتب التنسيق في جامعة كفر الشيخ

يوجد مكتب التنسيق داخل معامل كلية التربية النوعية كفر الشيخ.

مكتب التنسيق في جامعة بورسعيد

تضم الجامعة مكتبي للتنسيق الأول في معامل كلية التربية النوعية نقطة مدينة بور سعيد، والآخر في معامل كلية الهندسة نقطة مدينة بور فؤاد.

مكتب التنسيق في جامعة السويس

توفر الجامعة مكتبي للتنسيق بمعمل كليتي الآداب والعلوم.

مكتب التنسيق في جامعة مرسى مطروح

يوجد مكتب واحد للتنسيق في معمل كلية التربية.

مكتب التنسيق في جامعة الوادي الجديد

يتواجد داخل معمل الرياضيات بكلية التربية.

مكتب التنسيق في جامعة العريش

يقع في معمل كلية التربية بالعريش.

مكتب التنسيق في جامعة أسوان

يوجد بمعمل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بصحاري.