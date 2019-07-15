أصدر مجلس النواب الليبي، اليوم، بيانا حول لقاءات النواب الليبيين في مصر التي بدأت السبت الماضي، في إطار دعوة مصرية لتقريب وجهات النظر بين النواب المؤيدين والمعارضين لعملية الجيش الوطني الليبي في "طرابلس"، والذي أشار إلى الاتجاه لتشكيل حكومة جديدة.

وجاء في نص البيان، الذي ألقاه الوفد خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية "إكسترا نيوز": "بدعوة كريمة من مجلس النواب المصري واللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي، قام أكثر من 70 نائباً من مجلس النواب الليبي بزيارة جمهورية مصر العربية تم خلالها زيارة البرلمان المصري، والاجتماع مع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي، التي أكدت أهمية دور مجلس النواب الليبي وضرورة أن يكون أي حل للازمة من خلاله.

وأجرى المجتمعون عدة لقاءات تشاورية مغلقة لمناقشة سبل تفعيل عمل مجلس النواب، ليقوم بدوره على أكمل وجه ومناقشة الأزمة الليبية الراهنة، وسُبل الحل الممكنة.

وتم التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك خط أحمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال، كما تم التأكيد أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة بالبلاد، من قبل الشعب والممثل الشرعي له.

وجرى خلال هذه اللقاءات التأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، التزاما بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد".

وشدد المجتمعون على ضرورة العمل مجددا لدعوة جميع النواب الذين لم يحضروا الاجتماع، لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام والوئام المجتمعي، والعودة للحوار السلمي في ظل سيادة الدولة.

وتابع البيان: "كل ما تقدم سيُنجز في جلسة مرتقبة لمجلس النواب في أي مدينة يتم الاتفاق عليها في أقرب وقت، بهدف الدعوة لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة".

وشكر وفد مجلس النواب الليبي مصر رئيسا وبرلمانا وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.