قال الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن تدريس مادة التربية العسكرية لطلاب الجامعات تشعر الطلاب بالانتماء وتضفي نوعا من الالتزام عليهم تجاه الوطن، كما أن فترة التدريب التي يأخذها الطلاب خلالها تكسبهم حب النظام والالتزام، وتعد الطالب معنويًا وقوميًا وبدنيًا.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، خلال لقائه اليوم، بطلاب التربية العسكرية بفرع الجامعة بالمنصورة، أن الطالب الأزهري تم تنشئته على قيم الوسطية وأخلاقيات الإسلام ومنها الانتماء وحب الوطن، ويستوي في ذلك الطلاب المصريين والوافدين، حيث يدرس بالجامعة طلاب من أكثر من مائة دولة من مختلف دول العالم، تمثل جميع القارات، ما يؤكد ثقة العالم بمنهج الأزهر، ومدى تميز الأزهر بوسطيته واعتداله وقبول الآخر، مشيرًا إلى أن الطالب الأزهري سفير للمؤسسة ومنهجها أينما ذهب.

وأوصى رئيس الجامعة، الطلاب بالانتباه والاستيعاب للمحاضرات التي يتلقوها خلال تلك الفترة والتي تعمل على زيادة وعيهم بما يجري حولهم وما يحاك من مؤامرات ضد وطنهم ويحصنهم ضد الشائعات السلبية المغرضة.كما أوضح أن التربية العسكرية -التي تُدرس لمدة أسبوعين- فرصة حقيقية للتعرف على التقاليد العسكرية، والقيم السلوكية، والأمن الحربي، والشؤون الإدارية، وفن القيادة، وغير ذلك من الأمور التي ستفيد كل طالب في حياته القادمة.