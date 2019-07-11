زار الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، اليوم، أحمد الطيب الطالب بجامعة الأزهر الذي تعرض لحادث قطار في محافظة الأقصر، أول أمس، للوقوف على تطور حالته والاطمئنان عليه.

ووجه إدارة المستشفى التخصصي بتوفير أقصى درجات الرعاية والعناية الصحية اللازمة، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات، حتى يتماثل للشفاء التام.

فيما شكرت أسرة الطالب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر على سرعة استجابته ومتابعته المستمرة لحالة الطالب- رغم تواجده في ألمانيا- ولرئيس الجامعة، على متابعته الدائمة والمستمرة لحالة أحمد من لحظة علمه بالحادث، واستقباله في مستشفى إسنا المركزي، ثم نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي، ثم نقله بعد ذلك إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، وذلك بحسب بيان الجامعة اليوم.