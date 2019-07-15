قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل ملك الكاشف الفتاة المتحولة جنسيا، التي كانت محبوسة احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كانت الكاشف قيد الحبس الاحتياطي منذ عدة أشهر، للتحقيق معها في اتهامات مشاركة جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون في تنفيذ أغراضها.