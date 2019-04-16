قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس ملك الكاشف الفتاة المتحولة جنسيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حول الاتهامات المنسوبة إليها بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أهدافها ونشر أخبار كاذبة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي في القضية رقم 1739 لسنة 2018.

كانت "الكاشف" ألقي القبض عليها وعُرضت على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأثار القبض "الكاشف" جدلا واسعا كونها متحولة جنسيا لم تنته إجراءات تحويل بياناتها وأوراقها الثبوتية الرسمية من ذكر إلى أنثى، وبالتالي تقرر حبسها انفراديا بسبب عدم إمكانية حبسها في سجن مخصص للرجال بسبب مظهرها الأنثوي.

وتشير الأوراق الثبوتية للمتهمة، أنها ما زالت ذكرا وبقيت قيد الحبس تنفيذا لقرار النيابة في أحد مراكز الشرطة، قبل أن يجرى نقلها لأحد السجون العمومية.