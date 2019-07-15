حيا أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة الختامية بدور الانعقاد الرابع، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقوفا، استجابة لطلب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بضرورة توجيه التحية للرئيس في نهاية دور الانعقاد.

وأضاف عبدالعال، إن المجلس أجرى أيضا تعديلات دستورية مهمة كشف التطبيق العملي عن ضرورتها الملحة في هذه المرحلة المهمة من مراحل العمل الوطني، فعكست استقرار الوضع واستتباب الأمن والنظام.

وتابع: "رقابتنا للحكومة تنبع من تقديرنا للعبء الهائل الذي يقع على كاهل أجهزتنا التنفيذية، فكان استخدام الأدوات الرقابية بما يتناسب مع ظروف البلاد والقدر اللازم لكشف الجوانب السلبية بغية التصويب والتصحيح".

ووجه عبد العال، خلال كلمته، الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته، قائلا: "قاد الحكومة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، متحملا المسؤولية السياسية عن الاختصاصات التنفيذية كافة أمام البرلمان، وبذل بالتعاون مع جميع أعضاء الوزارة جهودا صادقة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحيق بالدولة".

وأشاد بالتعاون الوثيق بين المجلس والحكومة قائلا: "سيظل البرلمان يمد يد التعاون للحكومة، من أجل وضع التشريعات".