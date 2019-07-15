في أول تطبيق لغرامة حاملي الاشتراكات المنتهية لركوب القطارات، حصّلت هيئة السكة الحديد حوالي 20 غرامة مالية من حاملي الاشتراكات المنتهية، منذ الأول من يوليو الجاري، أثناء مرور لجان التفتيش داخل القطارات للاطلاع على اشتراكات الركاب، للتأكد من سريانها وعدم انتهائها، بحسب مصدر مطلع بهيئة السكة الحديد.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الهيئة لن تتنازل عن تطبيق معايير الانضباط داخل منظومتها، مشيرا إلى أنه في حال ضبط أي راكب يحمل اشتراكا منتهي المدة، يجري على الفور عمل محضر له، ومن ثم تحصيل الغرامة المالية المقدرة بـ1100 جنيه، موضحا أنهم شكلوا لجان تفتيش للمرور على الركاب، أثناء الرحلات، للإطلاع على الاشتراكات، وفي حال وجود أي اشتراك منته يتم عمل محضر فورا وتحصيل الغرامة المالية.

وأضاف "رسلان"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن تحصيل تذكرة "كوامل" طبقا لدرجة الاشتراك المضبوط من محطة القيام إلى محطة الوصول المثبت بالعقد، وذلك بمعدل 180 رحلة، عدد (2 رحلة يومية X 90 يوم) عن مدة ثلاثة أشهر ومضاعفاتها، مع اعتبار كسر الشهر 3 أشهر، وعلى سبيل المثال، "اشتراك مضبوط مع صاحبه لمدة 3 شهور، من محطة مصر إلى طنطا، قطاع عام، درجة ثانية مميزة، فتحسب كالتالي: قيمة تذكرة الكوامل 500 جنيه، عدد رحلات التجاوز (3 شهور x 30 يومX 2 رحلة) يحسب كـ 180 رحلة، وكذلك يتم احتساب مبلغ التجاوز كالتالي: ( قيمة التذكرة x عدد رحلات التجاوز) بـ900 جنيه، وتحسب غرامة الاكتشاف 200 جنيه، والإجمالي 1100 جنيه، كما يتحصل مبلغ قيمة ضريبة الدمغة علاوة على ما سبق.

وقال محمود ماهر، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات ومسؤول تذاكر قطارات السكة الحديد، لـ "الوطن"، إن هناك إجراءات مشددة من قبل كمسارية القطارات ولجان التفتيش بالقطارات، وأنه لا يوجد أي تهاون مع من يحمل اشتراكات منتهية المدة، وأيضا "المزوغين" من دفع قيمة تذكرة القطارات، لافتا إلى أنه على كل راكب سرعة تجديد اشتراكه المنتهي حتى لا يتعرض للغرامة المالية.

من جهته، قال الدكتور حسن مهدي، خبير النقل، إن قرار هيئة السكة الحديد بتطبيق غرامات على المزوغين من دفع قيمة تذكرة القطارات أو حاملي الاشتراكات المنتهية المدة لركوب القطارات حكيم، لمواجهة ظاهرة المتهربين من دفع أجرة القطار، حيث أثبتت آخر الإحصائيات أن هناك نحو 50 مليون راكب يتهربون من دفع قيمة تذكرة القطارات سنويا، كما أن تطبيق غرامة على المواطنين الحاملين لاشتراكات منتهية المدة سيعمل على توفير أموال طائلة للهيئة، كما ستعمل على تحقيق الانضباط داخل منظومة السكة الحديد.

وأشار "مهدي"، في تصريحات لـ "الوطن"، إلى أن ضبط عملية المتهربين من دفع تذكرة القطار وحاملي الاشتراكات المنتهية المدة لركوب القطارات سيوفر للهيئة ملايين الجنيهات سنويا، مؤكدا أنه على الهيئة إدخال المبالغ المالية الخاصة بالغرامات في أحد بنود تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، منوها إلى أن الغرامات، التي أعلنتها الهيئة في إبريل الماضي، ستجنى ثمارها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيصبح ركوب القطارات دون متهربين من دفع قيمة التذكرة، وحاملي الاشتراكات المنتهية المدة.