شهد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الأولى لتأهيل السيدات والفتيات سياسياً، والتي تنظمها الجامعة تحت عنوان" تأهيل المرأة السوهاجية للمشاركة في الاستحقاقات السياسية"، وتستمر علي مدار 3 ايام، بحضور اللواء يسري خضر سكرتير عام المحافظة، والدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر وهبي مدير فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، و نخبة من اعضاء هيئة التدريس، وعدد من فتيات وسيدات المجتمع المدني، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال عزيز في بداية كلمته ان الجامعة تسعي لتنفيذ هذا البرنامج التدريبي لانه يقع علي عاتقها دور هام وحيوي في تنمية الوعي السياسي لمجتمع المراة، لتمكينهم من خوض الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة، والتغلب على تراجع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، مؤكداً علي ان الجامعة تحرص علي تقديم كافة سبل الدعم والتعاون لتنمية وخدمة المحافظة، وذلك في اطار الامكانيات المتاحة والخبرات التي تمتلكها،من اجل ان يكون للمرأة السوهاجية بصمة واضحة ودور مؤثر في الحياة السياسية.

واعرب اللواء يسري خضر عن سعادته بالتعديلات الدستورية التي اعطت للمرأة المصرية حصة كبيرة في عضوية البرلمان، فالمراة هي الام والاخت والابنة والزوجة، ولابد ان تحتل مكانة مرموقة، فهي اساس الحضارة المصرية منذ القدم.

واوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق ان تلك الدورات تهدف الي تأهيل المرأة السوهاجية للمشاركة فى كافة الاستحقاقات السياسية فى الفترة القادمة، كمجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمجالس النيابية المحلية، موضحاً ان هذه الدورات تأتى ضمن خطة الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، من اجل تعظيم دور الجامعة التنويرى وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الحكومية الاخرى.

واوضحت الدكتورة سحر وهبي انه يقوم بالتدريب في تلك الدورات عدد من اعضاء هيئة التدريس من اقسام الاعلام، والقانون، والاجتماع، والجغرافيا، و مجموعة من نائبات المجالس النيابية، ومسئولى وزارة التنمية المحلية، مضيفة ان البرنامج التدريبي يتناول عدة محاور ومنها التدريب علي المشاركة السياسية، كيفية اعداد الحملات الانتخابيهً، ومهارات التواصل الفعال مع الناخبين وبناء قاعدة شعبيه، بالاضافة الي تعلم المصطلحات السياسية والإدارة المحلية و وضع الخريطة السياسية الانتخابية والتعرف على الاحتياجات التنموية لمحافظة سوهاج.

ومن الجدير بالذكر ان فعاليات اليوم، تضمنت محاضرة للدكتور عبد الرؤوف الضبع استاذ الاجتماع السياسي بكلية الاداب تحت عنوان" المصطلحات السياسية والانتخابية"، واخري بعنوان "الجغرافيا السياسية" حاضر بها للدكتور محمد توفيق استاذ الجغرافيا بكلية الاداب.