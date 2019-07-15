أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة المسائية اليوم، انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.

وأخذ عبدالعال، موافقة النواب، من خلال التصويت على فض دور الانعقاد العادى الرابع.

وقال عبدالعال، في كلمته، إن قرار فض دور الانعقاد سيصدر من جانب رئيس الجمهورية، وأن دور الانعقاد العادي الخامس سينعقد في الموعد الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 115 من الدستور.

وتنص المادة 115 من الدستور على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".