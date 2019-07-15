أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن انخفاض سعر الدولار فى الفترة الأخيرة يجب أن يكون له مردود على ؤ والمنتجات، خصوصاً أن تحريك أسعار المنتجات البترولية لن يؤثر بصورة كبيرة عليها، فى ظل توافر السلع الأساسية بمخزون كبير، وزيادة المعروض عن الطلب.

وأضاف «مدبولى»، خلال اجتماع عقده مع أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعدد من المسئولين، اليوم، أن هناك تنسيقاً بين الحكومة والغرف، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، موضحاً أن زيادة المعروض ستسهم فى تحقيق التوازن المطلوب فى مستويات الأسعار.

وقال «الوكيل» إن كبار المنتجين وممثلى قطاع النقل البرى اجتمعوا بحضور وزير التموين لمناقشة تحمل أكبر قدر من زيادة التكلفة خلال الربع الأول من السنة المالية، كما تم الاتفاق مع المستوردين والمنتجين على عدم وجود أى زيادة فى الأسعار خلال الفترة الحالية، مضيفاً أن هناك وفرة كبيرة فى الخضر مما أدى لخفض أسعارها، وكذلك استقرار «العملات»، وتوافر السلع المستوردة والمصنعة محلياً بمكون أجنبى مستورد بنفس الأسعار.

وأشار إلى أنه من المهم توافر السلع كمّاً ونوعاً وجغرافياً، وهو ما يخلق المنافسة وبالتالى تستقر الأسعار، مضيفاً: «إذا قارنا أسعار المستهلك فى 2018 بعام 2019 نجد أن الأسعار قد ثبت معظمها، بل انخفض بعضها رغم زيادة أسعار النقل والمحروقات والكهرباء أكثر من مرة خلال تلك الفترة».

وزير التموين: مهرجان للسياحة والتسوق فى نوفمبر

واقترح الدكتور عماد عبدالوهاب، عضو «الغرف التجارية»، إحياء مهرجان السياحة والتسوق، ليعقب وزير التموين أن شركة عالمية ستروج له، وسيجرى فى الإسكندرية خلال نوفمبر المقبل.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، صباح اليوم، عن انتهاء «حملة صحة المرأة المصرية» من فحص أكثر من 436 ألف سيدة فى أول أسبوعين من عملها بالمجان تماماً، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتهدف الحملة إلى الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى والأمراض غير السارية والأورام الشائعة ودعم التغذية الصحية لمختلف الشرائح العمرية، وتحسين برامج تنظيم الأسرة.

"الصحة": فحص 59 ألف وافد ضمن حملة "فيروس سى"

وقالت وزيرة الصحة، اليوم، إنه تمت الموافقة على طلب دعم التوجه المصرى للقضاء على فيروس سى لعدد من الدول، مثل نيجيريا وباكستان. وأعلنت وزارة الصحة عن فحص 59 ألفاً و455 وافداً من غير المصريين للكشف عن المصابين بفيروس سى وعلاجهم.