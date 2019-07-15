قررت نيابة بندر الفيوم، مساء اليوم، حبس المدرس الأزهري المتهم بذبح زوجته وأبنائه الأربعة داخل مسكنهم ببرج الملكة بمدخل مدينة الفيوم بساطور، بسبب التنقيب عن الآثار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية بشأن الواقعة.

جاء قرار النيابة العامة بعدما انتقلت إلى مسرح الجريمة ببرج الملكة بمنطقة دله، بمدينة الفيوم، عصر اليوم، لمعاينة مكان الواقعة، وسؤال المحيطين بالمكان، ثم باشرت التحقيق مع المدرس المتهم، والذي أبلغ عن نفسه عقب ارتكابه الجريمة، وفقا لبيان أمني، اليوم.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم، بورود بلاغ من الأب المتهم ويدعى "خ.م.ف"، 38 سنة مدرس لغة إنجليزية، بأحد المعاهد الأزهرية للفتيات، بمركز الفيوم، بقتله زوجته وأولاده الأربعة في شقتهم السكنية.

وانتقلت مباحث قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان الواقعة، وتبين أن الأب المتهم، قتل زوجته "ك.م"، 33 سنة، ربة منزل، وأبنائه "أ.خ"، 11 سنة، طالب بالصف الخامس الإبتدائي، و"أ.خ"، 8 سنوات طالبة بالصف الثاني الإبتدائي، و"م.خ"، 4 سنوات، و"ت.خ"، عام ونصف، وذلك بسبب وجود خلافات بينه وبين آخرين معلومين لديه، بسبب التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بمركز الفيوم، وتلقيه تهديدات منهم باغتصاب وقتل زوجته في حالة عدم تخليه عن ذلك.

وتوصلت مباحث الفيوم، إلى أن الأب المتهم، بادر بقتل زوجته وأبنائه مستخدما ساطور اشتراه من أحد الأماكن، لمواجهة تهديدات هؤلاء الأشخاص، وبمعاينة مكان الجريمة، تبين وجود جثة الزوجة والطفلة الصغيرة أعلى سرير إحدى حجرات النوم وبجوارها على سرير آخر جثتي الطفلتين الثالثة والرابعة، كما عثر على جثة الطفل على سرير إحدى حجرات النوم الأخرى، وجميعهم يرتدون ملابسهم كاملة ومصابين بجروح قطعية وكسور بعظام الجمجمة.

كما عثرت المباحث على الساطور المستخدم في الجريمة، ملطخ بالدماء ملقى بأرضية حجرة النوم الأولى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حُرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5189 لسنة 2019 إداري قسم شرطة أول الفيوم، وكلفت قسم الأدلة الجنائية بالانتقال ومعاينة المكان وفحصه، وباشرت نيابة بندر الفيوم، التحقيق مع المتهم في الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص وإجراء تحريات المباحث، لبيان ظروف وملابسات الواقعة.