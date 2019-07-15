كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بمعرفة إدارة البحث الجنائي في الفيوم، عن المذبحة الأسرية التي نفذها مدرس، بقتل زوجته وأبناءه الأربعة في مركز الفيوم، عن أنّ الأب استغل نوم زوجته وبناته الأربعة في غرفة النوم، وأمسك الساطور وضرب كل واحدة تلو الأخرى على رأسها بالساطور، وأودى بحياتها في الحال.

وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الفيوم، واللواء هيثم عطا مدير المباحث، واللواء رجب غراب رئيس المباحث الجنائية، أنّ المجني عليهم هم الزوجة (33 عاما)، والأبناء (11 عاما) و(8 أعوام) و(4 أعوام) و(عام ونصف العام)، وناظرت النيابة جثث الضحايا وقررت عرضها على الطب الشرعي، ولا تزال النيابة تحت إشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم تحقق في الواقعة.

وكانت التحريات التي جرت بمعرفة إدارة البحث الجنائي في الفيوم، أوضحت أنّه بعد ارتكاب الجريمة، اتجه المدرس إلى مركز شرطة الفيوم وسلّم نفسه، واعترف لرئيس المباحث بأنّه قتل زوجته وأولاده الأربعة، وعلى الفور انطلقت قوة أمنية من المباحث تحت قيادة اللواء رجب غراب رئيس المباحث الجنائية للمديرية إلى مسرح الجريمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وقالت مصادر أمنية إنّ المتهم نفذ جريمته بسبب خلافات على آثار مع عدد من الأشخاص، هددوه بقتل زوجته وأبنائه، فقرر هو تنفيذ الجريمة.