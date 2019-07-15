تقدم رجل الأعمال محمد حسين ببلاغ إلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها ضد شركة «الكابلات الكهربائية»، التابعة لشركة «بايونيرز» المصرية القابضة للاستثمارات المالية، لعدم تسليمها إياه قطعة أرض تملكها الشركة بشارع «بطن الجبل» بمسطرد فى شبرا الخيمة، والتى تقدم لشرائها خلال جلسة بيع فى مايو الماضى، وتم البيع بقيمة 3 آلاف جنيه للمتر، بإجمالى مبلغ 129 مليون جنيه، يسدد على أقساط، ويدفع المشترى منها 30% من السعر خلال شهرين من تاريخ البيع، وهو 38 مليوناً و700 ألف جنيه، ورغم سداده الدفعات المتفق عليها رفضت الشركة تسليمه الأرض.

وقال صاحب البلاغ إنه اضطر للجوء إلى القضاء بعد أن فشلت كافة المحاولات مع الشركة التى رفضت تسليمه الأرض دون إبداء أسباب، وامتنعت عن تسلم باقى ثمن الأرض، فقام بدوره بإنذار الشركة لإيداع باقى قيمة الأرض وتوقيع عقد البيع، إلا أنها رفضت تسليم أوراق ملكية الأرض، فقدم بلاغه السابق ذكره.

ورفضت الشركة إتمام صفقة البيع رغم أن عملية الشراء تمت فى جلسة رسمية بمقر الشركة فى 23 مايو 2019، وقدم رجل الأعمال كافة المستندات المطلوبة، ومنها إيصال تسلم أقساط قيمة الأرض، ومساحتها 3000 متر مربع، على أن يتم تحرير العقود الابتدائية بعد دفع المشترى 30% من القيمة الكلية للمبلغ، وذلك بعد أن تم البيع بناء على طرح الشركة المذكورة 43 ألف متر أرض غير مستغلة للبيع بعد موافقة الجمعية العامة على ذلك فى فبراير الماضى.