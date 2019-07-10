صاحب بلاغ الحريق.. محمد جار "الأنبا بولا": مشهد مفزع ونساعد في الإطفاء

نشب حريق ضخم، في الساعات الأولى من، فجر اليوم، بكنيسة الأنبا بولا، بمنطقة حدائق القبة، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء.

وقال محمد هلال، صاحب بلاغ حريق الكنيسة للحماية المدنية، إن الحريق نشب في تمام الساعة الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقة، موضحًا أنه يسكن في البناية المجاورة للكنيسة وأبلغه أحد أفراد عائلته أن دخانًا كثيفًا يدخل من شرفة المنزل، ما أثار فزعه وحينما عاين الوضع وجد مصدره الكنيسة.

وأضاف هلال لـ"الوطن": "فور نزولي من المنزل أجريت اتصالا بالحماية المدنية، ووجدت استجابة سريعة بوصول 9 سيارات مطافئ أمام الكنيسة، لكن الوضع يزداد صعوبة فواجهة الكنيسة والجانب العلوي في حالة انهيار والدخان كثيف جدا".

وتابع: "سكان المباني المجاورة للكنيسة يتواجدون في الشارع الآن خوفات من امتداد الحريق إلى منازلهم، والأهالي يساعدون رجال الإطفاء في عملهم".

وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وقيادات الأمن في مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران، وقالت مصادر أمنية لـ"الوطن" إنه جار تحديد وحصر عدد المصابين وإسعافهم، وأنه تم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن قوات الدفاع المدني تكثف جهودها للسيطرة على الحريق، مضيفًا لـ"الوطن"، أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة بحالات اختناق، وجرى فرض كرودن أمني بمحيط الكنيسة، وإخراج المواطنين من داخلها، كما دفعت قوات الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وجار التعامل مع النيران.