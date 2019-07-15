وصف الدكتور محمد عبدالله، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، اليوم، الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، بـ"الدينامو"، لما لعبه من دور أساسي وهام، خلال عضويته باللجنة القومية للدفاع عن مدينة طابا، وإقناع أعضائه بحق مصر القومي في تراب أرضها.

وأضاف "عبدالله"، خلال كلمته بمحاضرة نظمتها مكتبة الإسكندرية حول مسيرة الدكتور مفيد شهاب، أنه يعد فخرا وابنا لمدينة الإسكندرية، حيث نشأته وتخرجه في مدارس المدينة الساحلية وحصوله على ليسانس الحقوق في جامعة الإسكندرية في عام 1956، مشيرا إلى أنه أشرف على أكثر من 40 رسالة دكتوراه حول العالم، فهو أستاذ الأساتذة في القانون الدولي.