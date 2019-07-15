قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، اليوم، إنه كان يفضّل الدراسة بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية لما تعلم من القيم والثقافة الفرنسية الرفيعة في مدارس ليسيه الإسكندرية.

وأضاف "شهاب"، خلال إلقائه محاضرة بمكتبة الإسكندرية حول مسيرته ونشاطه في الحياة العامة، اليوم، أن "والدي أصر على إلحاقي بكلية الحقوق لدهائي"، مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر نحو نشأته بمدينة الإسكندرية التي ارتبط بها لنحو 22 عاما منذ ولادته وحتى تدرجه منذ أن كان طالبا جامعيا وحتى معيدا في جامعة الإسكندرية، معبرا عن سعادته البالغة حين ترأس جامعة القاهرة وهو مواطن سكندري.

وكشف عن نشأته حيث ولد بشارع زين العابدين بمنطقة محرم بك، وهو شارع مجاور لشارع الرصافة، مسترشدا أنه كان يستقل عربات الترام كأي مواطن عادي.

يأتي هذا اللقاء بمناسبة حصوله على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية، بحضور الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من الشخصيات العامة والأكاديميين.

جدير بالذكر أن الدكتور مفيد شهاب حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية في عام 1956م، ثم درجة الدكتوراه في القانون من باريس عام 1963م. وشغل منصب رئيس جامعة القاهرة، ووزير التعليم العالي وشغل أيضا منصب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية بجمهورية مصر العربية.